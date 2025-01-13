В Москве закрылся ресторан дочери Меладзе

Московский ресторан Софьи Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылся. Как сообщает Telegram-канал Mash, фирма «Кафе Набоков», за которой числилось заведение Omela, понесла чистые убытки в размере 30 млн рублей.

25-летняя Меладзе открыла ресторан на Остоженке в начале 2022 года. Посетителям предлагали средиземноморскую кухню. В прошлом году там сменились три шеф-повара.

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Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» со ссылкой на источник отмечает, что Omela не проработала «ни одного месяца хотя бы в ноль». Соцсети заведения не обновлялись с декабря, а по телефону, указанному на сайте, никто не отвечает.

Ранее СМИ сообщали, что Валерий Меладзе вернулся в Россию перед Новым годом. Его заметили в Москве в компании российских знаменитостей. Это стало первым публичным появлением артиста в столице за последние несколько лет.