Петросян едва не стал жертвой произошедшей более 50 лет назад авиакатастрофы

Комик Евгений Петросян едва не стал жертвой авиакатастрофы под Харьковом 18 мая 1972 года. Об этом юморист рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

По словам Петросяна, он должен был находиться на разбившемся воздушном судне с пародистом Виктором Чистяковым, однако за несколько дней до вылета отказался от поездки.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на "левый" концерт», — сказал артист.

В результате жертвами авиакатастрофы стали 115 пассажиров, включая Чистякова, и семь членов экипажа.

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