Бывшая супруга Кеосаяна сообщила о своих переживаниях

Тигран Кеосаян на днях пережил клиническую смерть. Сейчас режиссер находится в коме. Родные и друзья Кеосаяна молятся за его спасение.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян поженились в 1993 году. В браке родились две дочери – Александра и Ксения. Несмотря на развод, состоявшийся в 2014 году, пара сохранила дружеские отношения, режиссер продолжал общаться с дочерьми. Сейчас они очень переживают, сообщает «Комсомольская Правда».

«Завтра у меня день рождения. Я одна в баре — это лучшее за сегодня. Внутри полный развал… Есть о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно. Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», - написала накануне Алена в соцсетях.

О клинической смерти Тиграна сообщила его супруга Маргарита Симоньян. В своем заявлении она призналась, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем. Сейчас, по ее словам, она молится, чтобы он пришел в себя и поправился.