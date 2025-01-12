Названы возможные получатели наследства Евгении Добровольской

Наследство актрисы Евгении Добровольской может достаться ее детям или бывшим мужьям. Возможных получателей имущества артистки назвал адвокат Александр Бенхин, пишет MK.RU.

По данным издания, Добровольская оставила после себя квартиру в Москве и дом в Подмосковье. Недвижимость и другое нажитое имущество, скорее всего, будут распределены между наследниками первой очереди — четырьмя детьми актрисы. Однако такой порядок будет действовать, если она не составила завещание, пояснил юрист.

«Теоретически Добровольская могла вообще ни одному из детей ничего не оставить и всех обделить. Но для этого должно быть завещание, которое она могла составить на соседку, подругу или, к примеру, бывших мужей. В таком случае имущество может достаться и Михаилу Ефремову (второму супругу звезды). Хотя прямым наследником он не является», — предположил Бенхин.

В таком случае опекуны несовершеннолетней дочери Добровольской могут оспорить завещание в суде и получить 50 процентов от того, что наследнику полагалось по закону. Однако более вероятным адвокату кажется сценарий, при котором актриса заранее распределила равномерные доли в наследстве между детьми.

Ефремов может поехать на похороны Добровольской

Добровольской не стало на 61-м году жизни. Утверждается, что причиной послужила тяжелая болезнь, с которой актриса боролась на протяжении года.