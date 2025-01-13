Хабиб Нурмагомедов о снятии с рейса в США: Стюардесса была очень груба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент на борту самолета в США. После спора спортсмена попросили покинуть воздушное судно.

По словам Нурмагомедова, он сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие.

Как сообщило издание EssentiallySports, стюардесса попросила бойца пересесть на другое место, так как посчитала, что он не сможет помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Завязался спор. Бортпроводница попросила Нурмагомедова покинуть самолет. Тот ответил, что "это несправедливо". После этого стюардесса сказала: "Окей, я вызываю супервайзера".

Один из пассажиров снял спор на смартфон и опубликовал видео в соцсетях.

"Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места", - заявил спортсмен.

По его словам, после непродолжительного разговора стюардесса вызвала охрану, и его высадили.

"Через полтора часа я сел в другой и отправился в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Я думаю, людям нужно быть более добрыми", - приводит слова спортсмена РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру в 2020 году. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками.