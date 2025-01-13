Настасья Самбурская рассекретила имя своего будущего сына

Настасья Самбурская решила побаловаться нейросетями и посмотреть, как будут выглядеть ее дети.

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Результат впечатлил 37-летнюю актрису, особенно ей понравился гипотетический сын.

«Надеюсь, он у меня когда-нибудь родится, какой хорошенький. Я, кстати, его Оскаром назову. Должен же он у меня быть», — написала Самбурская. Дочь получилась точной копией Настасьи — даже макияж получился один в один. «Вообще я запрещаю дочери краситься, но она так хочет быть похожей на маму! На Новый год разрешила», — пошутила звезда «Универа».

У Настасьи пока нет детей. Более того, актриса не состоит в официальном браке. В прошлом году ходили слухи, что Самбурская вышла замуж и даже побывала в свадебном путешествии. Однако знаменитость это опровергла. По ее словам, никаких планов, связанных с заключением брака, у нее нет. А вместо свадебного путешествия у Настасьи был обычный отпуск.

Ранее актриса заявила, что уже три года не принимает алкоголь. Этот персональный праздник знаменитости пришелся как раз на новогодние каникулы. В честь этого она подняла бокал безалкогольного пива.