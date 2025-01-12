В сети обсуждают последнее фото Евгении Добровольской

Евгения Добровольская одна из немногих актрис, кто, вопреки страшному диагнозу, до последнего посещала родные стены театра и выходила на сцену. Многие зрители даже не догадывались о её недуге и списывали худобу на плотный график и частые переезды по долгу работы. Близкие и коллеги артистки до сих пребывают в шоке, ведь ещё на последнем спектакле в июне прошлого года женщина держалась отлично. Никто и подумать не мог, что уже в начале 2025 болезнь одержит верх.

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26 декабря Евгении Владимировна отметила свои 60 лет. Казалось бы, ещё жить и жить. Но спустя всего две недели после дня рождения актриса умерла в стенах хосписа в окружении четырех своих детей.

Последней ролью в кино у Добровольской стала картина «Монастырь», в которой снялась скандальная блогер Анастасия Ивлеева. По сюжету Евгения приходит со своим сыном, больным синдромом Туретта, к отцу Варсонофию. Уже тогда лицо актрисы исхудало и приобрело нездоровый вид. Однако незнающие зрители не обратили внимания на её внешность.

Последний выход на сцену у Добровольской состоялся в конце июня прошлого года. Тогда актриса выступала в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Близкая коллега звезды Елена Ревич утверждала, что по внешнему виду никак нельзя было понять, что женщина борется со страшной болезнью.

«Она уже была, конечно, очень худая… Но держалась очень хорошо», — добавляет работница театра.

Придерживаются такого же мнения и другие коллеги киноактрисы. Например, режиссер Николай Скорик утверждает, что Женя до последнего не хотела верить в свой диагноз. Несмотря на то, что «рак» ей поставили очень поздно, она боролась и не теряла надежды остаться живой.

«Я очень люблю Женю, и я очень сочувствую детям… Мне очень грустно», — написала на старице своей социальной сети Мария Аронова.

Звезда кинофильма «Лёд» так же добавила, что, как и сам Добровольская, она до последнего верила, что актриса сможет оправиться и прожить ещё много лет. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — написала в день её смерти пресс-служба театра имени А.П. Чехова.

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Не перестают обсуждать трагедию семьи Добровольской и преданные поклонники. Практически под каждой новостной сводкой можно найти слова скорби в комментариях. Пользователи сети приносят соболезнования семье и близким, а так же отмечают, что Евгения была одной из немногих талантливых и по-настоящему сильных актрис.