Сбежавший из России Михаил Шац* оказался налоговым должником

Сбежавший из России шоумен Михаил Шац* (признан иностранным агентом на территории РФ) задолжал государству 49 626 рублей. Оказалось, что он вовремя не заплатил налоги.

Как пишет Kp.ru, на имя Шаца* уже начисляются пени, поэтому сумма долга с каждым днем увеличивается. Однако судебных приставов шоумен пока может не опасаться.

В настоящее время Шац* проживает в Израиле. В прошлом году он активно избавлялся от российской недвижимости. В частности, продал за 33 миллиона рублей трехкомнатную квартиру, расположенную в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Спаса на Крови и Русского музея.

При этом пока Шацу* не удалось избавиться от пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Недвижимость иноагента никто не хочет покупать. За элитные апартаменты шоумен рассчитывает получить около 100 миллионов рублей.

Ранее юмористка Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что ее бывший супруг Михаил Шац очень боится остаться без денег. По ее словам, это самый главный страх шоумена.

*Признан иностранным агентом на территории России

**Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга