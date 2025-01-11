Киркоров-старший попал в реанимацию из-за тибетского лечения

Болгарский, советский и российский певец, отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров попал в реанимацию перед Новым годом. По данным telegram-канала Mash, артист жаловался на сильную одышку.

«Врачи поставили ему „двустороннюю пневмонию“ и откачали около литра воды из легких. Выяснилось, что после прошлого раза он не соблюдал рекомендации врачей. Вместо этого доверился своей сиделке — та убедила его в эффективности тибетской медицины», — пишет автор публикации.

Текст размещен в telegram-канале Mash. Отмечается, что «травки, прогревания, массажи, пиявки постепенно ухудшали состояние Бедроса Филипповича».

Сейчас 92-летний артист находится дома. Он не может самостоятельно стоять и ходить без опоры.