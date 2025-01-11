Варум и Агутин могут остаться без квартиры в США

Певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться своей квартиры в Лос-Анджелесе на берегу Тихого океана из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

Площадь апартаментов составляет 300 квадратных метров, сообщили журналисты.

«Где-то в тех краях [в Лос-Анджелесе] у Агутина и Варум и есть квартира. Ее площадь 300 квадратных метров. Дом, где апартаменты звездной четы располагается на первой линии, находится прямо на берегу Тихого океана», — пишет «Аргументы и факты».

Анжелика Варум и Леонид Агутин давно приобрели роскошные апартаменты в Лос-Анджелесе, стоимость которых на сегодняшний день оценивается в диапазоне от трех до шести миллионов долларов. В то время как в Лос-Анджелесе фиксируются случаи мародерства на фоне лесных пожаров. В социальных сетях появляется все больше сообщений о том, что число хищений в оставленных без присмотра домах обеспеченных граждан заметно увеличилось. Город продолжает ощущать последствия разрушительного пожара, признанного самым обширным в его истории.

Российский певец бежал из дома из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров

Ранее певец Алексей Воробьев со своей собакой Моцартом эвакуировались из Лос-Анджелеса. Он отметил, что его жилье не затронули пожары, при том, что рядом сгорели дома звезд Голливуда.