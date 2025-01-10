Потерявший дом Гибсон сравнил пожары в Калифорнии с разрушенным Дрезденом

Американский актер Мел Гибсон, у которого сгорел дом в Малибу, сравнил пожары в Калифорнии с разрушенным во время Второй мировой войны немецким Дрезденом. Его слова приводит РИА Новости.

Гибсон указал, что во время пожара он находился в Остине штат Техас, где участвовал в подкасте популярного американского комика Джо Рогана. По словам актера, от его дома в Малибу ничего не осталось, кроме дымохода, нескольких черепиц и гвоздей, однако его домашним курицам удалось выжить и не превратиться «в жареных». Он добавил, что у него сгорели все личные вещи, включая фотоальбомы и памятные предметы, которые он собрал за 15 лет.

«Вы знаете, это всего лишь вещь. Но это опустошает. Я никогда не видел такое полное уничтожение огнем. Мой дом выглядел как Дрезден», — отметил он.

Также Гибсон подчеркнул, что никогда не видел такого пожара. По его мнению, все выглядит так «будто кто-то устроил его намеренно».

Напомним, что в середине февраля 1945 года военно-воздушные силы Великобритании совершили атаку по Дрездену. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, оказались уничтожены.