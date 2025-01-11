Бритни Спирс покинула дом из-за пожара в Лос-Анджелесе

Несколько часов назад Бритни Спирс вышла на связь с подписчиками, сообщив, что ей пришлось срочно покинуть свой дом из-за угрозы пожара. Напомним, что в Калифорнии в данный момент разгуляются разрушительные лесные пожары, которые уже уничтожили множество домов в престижных районах Лос-Анджелеса, оставив многих звезд без жилья.

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Она поделилась:

«Надеюсь, у вас все хорошо! Мне пришлось эвакуироваться, и я провела четыре часа в дороге до отеля! Я не могла выйти на связь последние два дня из-за отключения электричества. Молюсь, чтобы у вас все было в порядке, посылаю свою любовь».

К посту она прикрепила видео с кукольными туфельками.Тем временем особняк Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел. Светская львица показала, что осталось от ее дома — теперь это лишь руины.