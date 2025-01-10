Супермодель Белла Хадид опубликовала фото своего сгоревшего дома в Лос-Анджелесе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белла Хадид показала сгоревший дом в Лос-Анджелесе: в момент пожара и после тушения.

«Была моя детская спальня», — написала Хадид.

До этого Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.

В зоне бедствия оказались также известные личности: помимо особняка Пэрис Хилтон, огонь уничтожил жилье звезд шоу «Голливудские холмы» и актера Спенсера Пратта.

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До этого WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности эвакуированы около 70 тысяч человек.

Пэрис Хилтон показала, что осталось от ее прекрасного дома

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар.