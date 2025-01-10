Валерий Леонтьев завершил карьеру

Концертный директор Валерия Леонтьева сообщил, что артист завершил карьеру и не планирует возвращаться на сцену, несмотря на поступающие предложения об организации концертов и турне.

Народный артист РФ Валерий Леонтьев окончательно завершил свою сценическую карьеру и не рассматривает возможность возвращения на сцену, передает ТАСС.

Концертный директор исполнителя Борис Чигирев подтвердил эту информацию, отметив, что артист не планирует проводить ни концерты, ни турне в 2025 году. «Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», – сказал Чигирев.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Леонтьев собирается вернуться на сцену и готовит мировое турне в 2025 году. Однако слухи оказались необоснованными. О завершении сценической деятельности Леонтьева было официально объявлено еще в марте 2024 года. Тогда же Чигирев сообщил, что участие артиста в концертах и программах прекратилось еще до официального объявления.

Между тем перед прошлым Новым годом сообщалось, что Леонтьев приехал в Москву перед новогодними корпоративами и был готов выступать на праздничных вечерах, но о концертах речи не шло.

Валерий Леонтьев – известный советский и российский певец, чьи хиты, такие как «Вернисаж», «Дельтаплан», «Зеленый свет» и «Казанова», приобрели огромную популярность. Он является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Почета и Дружбы.