Катя Лель высказалась о личной жизни после развода

Со своим супругом Игорем Кузнецовым певица рассталась после 15 лет брака в прошлом году. С тех пор Катя Лель не сообщала о переменах в личной жизни.

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Причина, как оказалось, проста: нового постоянного партнера знаменитость пока не нашла и наслаждается свободой.

«Конечно, ухажеры у меня имеются. Но я пока к ним присматриваюсь. Решила дать себе возможность насладиться этим временем, которое у меня есть», — поделилась звезда с корреспондентом «МК». «Замуж пока не собираюсь: дайте мне спокойно пожить в этой Вселенной, я вас умоляю. Я счастлива в своем месторасположении и нахождении», — объяснила исполнительница хита «Мой мармеладный».

Ее будущий избранник, по мнению певицы, непременно должен быть человеком, который состоялся и при этом сделал себя сам, а также «добрым, свободным, осознанным, самодостаточным».

Ранее Катя Лель рассказала Super, как внеземные цивилизации помогут людям переехать на другие планеты.