«Почти ничего не ем»: Анастасия Волочкова устроила голодовку на Мальдивах

Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы. Эта поездка для знаменитости стала юбилейной. Балерина рассказала, какого рациона придерживается на райском острове.

Волочкова устроила голодовку на Мальдивах
© Passion.ru

Артистка рада, наконец, побыть в уединении. Звезда призналась, что, несмотря на любовь к зрителям, теперь ей хочется находиться в одиночестве, чтобы восстановить силы.

По словам Волочковой, она очень мало ест. Рацион балерины очень скудный.

«Человек, с которым я полетела на Мальдивы и с которым я нахожусь рядом, постоянно удивляется тому, что я действительно почти ничего не ем. Я ем только яйца и салатные листья», — приводит ее слова mk.ru.

Анастасия отметила, что выбрала для отдыха остров, на котором нет русских. Но с ней общаются соотечественники, которые живут в совершенно других странах. Как пояснила балерина, ее везде узнают и любят.

Напомним, в СМИ считают, что компанию балерине на отдыхе составил таинственный бойфренд, про которого она рассказала поклонникам перед Новым годом. Однако на фото Волочковой пока появляется только ее подруга Татьяна Тузова.

Шоу-бизнес
Татьяна Тузова
Анастасия Волочкова