Тимати подарил возлюбленной кольцо за 1 миллион рублей

Рэпер Тимати купил для возлюбленной, модели Валентины Ивановой кольцо за 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Тимати подарил возлюбленной кольцо с крупным бриллиантом от ювелирного бренда GRAFF, стоимость которого составляет от 1 миллиона рублей. После подарка модель пошутила в соцсетях, что сказала рэперу «нет».

Несколько недель назад девушка Тимати показала, как выглядела до изменений во внешности. Модель выложила кадры, сделанные во время ее детства и подросткового периода. Валентина Иванова также опровергла предположения интернет-пользователей о том, что увеличивала губы. По словам девушки, у нее появился ярко выраженный объем после того, как она поставила брекеты.

Слухи о романе Тимати и Валентины Ивановой появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го рэпер и блогерша впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана. Недавно сообщалось, что Тимати спровоцировал сплетни о свадьбе.