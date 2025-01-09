Игорь Николаев покинул Россию вслед за молодой женой

Актриса Юлия Проскурякова, как и многие знаменитости, улетела на январские праздники в Дубай. Она проводит время в ОАЭ вместе с супругом, Игорем Николаевым.

Музыкант выложил совместное фото с молодой женой, сделанное в Лувре в Абу-Даби.

«С первого по тринадцатое», — написал под кадром 64-летний композитор.

На снимке Юлия сидит в белой майке, розовом жакете и светлых джинсах свободного кроя. Артистка добавила к образу белые кроссовки. Николаев надел черную футболку, черную кофту, джинсы и разноцветные кроссовки. Супруги улыбаются на фотографии.

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Проскурякова поблагодарила мужа за хороший отдых. Она призналась, что любит море и комфортную погоду, когда нет жары. Однако скоро супруги уже вернутся домой.

Первой женой композитора была Елена Кудряшева, школьная любовь музыканта, которая сидела с ним за одной партой. Она родила Николаеву дочь Юлию. В 1992 году певец женился на Наташе Королевой и прожил с ней до 2001 года. В 2010 году вступил в брак с Юлией Проскуряковой, родившей в дальнейшем дочь Веронику.

Ранее Юлия Проскурякова смутила поклонников, выйдя в свет в ультракоротком платье. Подробнее читайте здесь.