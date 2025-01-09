Звезда 90-х рассказал, кто на эстраде не боялся Пугачевой

Звезда 90-х Игорь Наджиев рассказал, кто на отечественной эстраде не боялся влияния народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его цитирует aif.ru.

По словам Наджиева, когда композиторы и поэты предлагали Пугачевой свои песни, она могла отказать, но запрещала отдавать композиции другим певицам, предлагая передать их своей дочери Кристине Орбакайте.

«Мне уже, мол, не надо, я все спела. Монополия такая. Другим эти песни не отдавались — авторам запрещала Алла Борисовна это делать. Вот и все. Одним из немногих, кто не боялся Пугачеву, был Раймонд Паулс», — сказал он.

Наджиев не сомневается, что к Валентине Легкоступовой, певшей песни Паулса, Пугачева подослала бандитов из-за спора о репертуаре. Сама Пугачева эти слухи не комментировала.

После начала специальной военной операции на Украине шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России.

Накануне Галкин поделился видео с подросшими детьми на горнолыжном курорте.