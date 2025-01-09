Бородина раскрыла заработок прозванного альфонсом жениха

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла реальный заработок возлюбленного Николая Сердюкова, которого прозвали альфонсом в соцсетях. Сторис на эту тему опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Бородиной, которая регулярно защищает жениха от нападок общественности, он зарабатывает 2-3 миллиона [рублей] в месяц.

«Это мало? Нет, это больше, чем 90 процентов россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заявила знаменитость.

В декабре прошлого года журналисты раскрыли стоимость подаренного Сердюковым помолвочного кольца Бородиной. По данным источника, украшение бренда Graff стоит около пяти миллионов рублей.