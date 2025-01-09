Брат Алсу задолжал Банку Казани десятки миллионов рублей

Брат певицы Алсу, предприниматель Руслан Сафин задолжал Банку Казани (БК) 161 млн рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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По его данным, основанием для возникновения задолженности стал договор поручительства за кредитные линии на 200 млн рублей московского ООО «АНсистемс», в котором Сафину принадлежит 20%. Займы были предназначены для исполнения госконтрактов со структурами мэрии Москвы, но были расторгнуты заказчиком.

В сообщении уточнили, что предприниматель был признан банкротом в декабре 2023 года. Банк Казани хочет изучить деятельность «АНсистемс» на предмет противоправных действий учредителей и директора в преддверии банкротства и оспорить сделки Сафина, совершенные за пять месяцев до своего банкротства.

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