Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что российская певица Анна Седокова отменила гастроли после кончины экс-супруга — баскетболиста Яниса Тиммы.

Продюсера цитирует aif.ru.

«Аня была в очень плачевном, я бы сказал, в тяжелом состоянии перед Новым годом. На ближайший месяц-два гастрольный тур у нее отменился», — рассказал Дворцов.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Седокова даст показания о кончине Яниса Тиммы

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Накануне предпринимательница, актриса и певица Алена Кравец объяснила, почему Янис Тимма мог изменять Седоковой.