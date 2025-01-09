Пародиста Пескова лишили эфиров из-за Пугачевой

Известный пародист Александр Песков, который раньше часто изображал на сцене певицу Аллу Пугачеву, признался, что лишался эфиров из-за Примадонны. По его словам, она чувствовала в нем соперника, поэтому способствовала тому, чтобы его вырезали из программ.

Песков отметил, что хорошо общался с Аллой Борисовной, но она всегда делала так, чтобы его пародии не показывали на телевидении. Он считает, что артистка просто не хотела, чтобы он прославился за ее счет.

«Садимся смотреть телевизор, а там вот… Потом она, конечно, мне сказала: „Ты лучше меня, мне это не надо“», — рассказал Александр в программе «Легенда».

Сейчас с Примадонной Песков не поддерживает связь, так как уже несколько лет она не живет в России. При этом обиду на нее он не держит. Более того, пародист не одобряет травлю артистки. Он подчеркнул, что ему жаль, ведь Алла Пугачева не сможет уйти по-великому на родине.