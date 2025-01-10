Пэрис Хилтон стала одной из жертв разрушительной стихии. Несколько дней в Калифорнии бушевали страшные пожары, распространившиеся на дома селебрити. Вчера в своих соцсетях Хилтон сообщила, что ее особняк в Малибу сгорел дотла, а сегодня она посетила руины некогда роскошного жилища.

«Когда я впервые увидела новости, я была в шоке — я не могла это переварить. А сейчас я стою здесь и вижу это своими глазами, и я чувствую, что мое сердце разбито на миллионы кусочков», — написала Пэрис. С этим домом у Хилтон связано множество воспоминаний. «Это было место, где маленькие ручки моего сына Феникса творили, где любовь и жизнь заполняли каждый уголок. Увидеть, как это превращается в пепел, это ужасно, не передать словами», — сокрушалась Пэрис.

Хилтон выразила сочувствие всем тем, кто стал жертвой этой масштабной трагедии. «Что разбивает мне сердце еще больше, так это осознание того, что это не только моя история. Так много людей потеряли все», — написала светская львица.

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Своих домов также лишились Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Анна Фэрис и многие другие звезды.