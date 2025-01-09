Собчак отреагировала на сообщение о клинической смерти Кеосаяна

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на публикацию главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которая написала, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Собчак прокомментировала это в своем Telegram-канале.

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«Я не знаю лично Тиграна, но знаю что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. (...) Пусть жизнь победит смерть», — написала она.

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

Ранее издание Baza выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.