Сестра баскетболиста Тиммы заявила об отсутствии обещанных от Седоковой денег

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не получила обещанные от певицы Анны Седоковой деньги. Об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она отметила, что исполнительница предложила взять на себя расходы на похороны, однако деньги до сих пор не поступили.

«Кроме того, в этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата», — рассказала сестра баскетболиста, пообещав позднее раскрыть подробности.

Седокова перед гибелью Тиммы нанимала детектива

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге. Седокова на церемонии прощания отсутствовала.