Post Malone оставил матери-одиночке чаевые в $20 тыс. в канун Рождества

Американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) оставил матери-одиночке Рене Браун чаевые в размере $20 тыс., когда посетил ее заведение в канун Рождества. Об этом сообщает Daily Mail.

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Браун пришлось выйти на свою вторую работу барменшей в праздничный день. Женщина была расстроена, что не смогла отпраздновать Рождество вместе со своей дочерью.

У Браун поднялось настроение, когда в какой-то момент в бар зашел Post Malone вместе со своими приятелями. Женщина сразу же узнала исполнителя и попросила завсегдатаев заведения не мешать артисту наслаждаться отдыхом в баре. Post Malone пробыл в баре до закрытия, раннего утра.

Изначально с рэпера не планировали брать оплату за напитки, поскольку за него расплатились друзья. Музыкант настоял на том, чтобы с него взяли хоть какую-то плату, и ему принесли счет на один доллар. В итоге, вспомнила Браун, Post Malone оставил $200 тыс. чаевых при чеке в один доллар.

«Я плакала и благодарила его. Он даже не представляет, как много это для меня значит», — призналась барменша.

Рене Браун призналась, что «рождественский подарок» от Post Malone позволил ей начать немного экономить и оплатить квартиру. Она рассказала, что недавно была вынуждена переехать после того, как «потеряла все».