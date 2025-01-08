Пьяный Моргенштерн* упал на сцене в Куршавеле

Уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн* выступил на корпоративной вечеринке на французском курорте Куршавель. Во время исполнения он был пьян и упал прямо на сцене, сообщает Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал видео инцидента. На кадрах Моргенштерн* с сигаретой и бокалом танцует и поет под фонограмму. Затем он неожиданно валится на спину. К нему на помощь бросается один из гостей.

Очевидцы рассказали, что «рэпер был в хламину». Он также признался, что «хочет денег».

Моргенштерн* сообщил, когда отправится в рехаб

В декабре видеоклип рэпера-иноагента был запрещен петербургским судом.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.