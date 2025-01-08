Зацепин назвал условие возвращения Пугачевой в Россию

Бывший участник «Фабрики звезд» Антон Зацепин заявил в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева уехала из России навсегда. Он назвал это ее принципиальным и жестким решением, которое не изменить.

В то же время Зацепин не исключил, что артистка может вернуться в Россию под конец жизни. Певец выразил мнение, что исполнительница захочет, чтобы прощание с ней прошло на родной земле.

Также, поделился Зацепин, что среди представителей шоу-бизнеса ходят слухи, якобы Пугачева может вернуться в Россию и раньше.

«Поговаривают, что [Пугачева находится] еще в добром здравии, еще попоем [с ней в России]», — заявил исполнитель.

По словам экс-участника «Фабрики звезд», Алле Пугачевой не нужно ничего делать для того, чтобы россияне ее «простили». Он назвал граждан России сердобольными людьми.

«Пришла, покаялась, все», — подытожил он.

Галкин* похвастался своими знаниями украинского языка

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева вместе с комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми уехала из России. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.