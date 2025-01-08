Валя Карнавал высказалась о цели найти богатого мужа

В свои 23 года Валя Карнавал зарабатывает в разы больше многих 40-летних, а ее популярность растет не по дням, а по часам. То ли еще будет: судя по бурной деятельности, останавливаться на достигнутом певица и блогер явно не собирается.

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Она открыто признает важность денег, называя их как минимум свободой.

«Я не верю звездам, которые говорят, что счастье не в деньгах. Я верю, что счастье может быть в чем угодно, для каждого оно разное. Но деньги — это свобода, и в какой-то степени это счастье», — заявила Валя Карнавал в недавнем интервью Артемию Лебедеву для социального проекта VK.

При этом Валя подчеркнула, что для нее всегда было принципиально зарабатывать самой. Поэтому она не разделяет мечты девушек, стремящихся выйти замуж за состоятельного мужчину и жить исключительно за его счет.

«Я бы всегда искала всевозможные пути к тому, чтобы у меня были деньги. И никогда бы не искала путь девчонок, которые говорят: "Я хочу себе богатого мужа и больше делать ничего не буду". Я, наверное, всегда бы искала пути, где я сама могла бы прийти к деньгам», — обозначила свою позицию Валя Карнавал.

Лишний раз убеждаемся: кто ищет, тот всегда найдет.