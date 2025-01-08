Названа сумма, которую похитили из квартиры Юлии Паршуты

Воры украли из квартиры певицы Юлии Паршуты более 3 млн рублей наличными. Как сообщает Telegram-канал Shot, возбуждено уголовное дело по ст. 158 («Кража»).

Воры проникли в жилье Паршуты в Ружейном переулке в новогодние праздники, пока артистки не было дома. Неизвестные вскрыли сейф с помощь отвертки и забрали из него 10 тысяч долларов, около 2 млн рублей, несколько часов и ювелирные изделия.

Преступников продолжают искать. Пока следователям удалось установить, что воры открыли дверь ключом, поскольку замок не был поврежден. Проверяются все, кто имел доступ к квартире, в том числе домработница.

Ранее Паршута подтвердила факт кражи. Участница «Фабрики звезд» рассказала, что сейчас находится в безопасности и с ней все хорошо. Воры похитили деньги и ценные для певицы вещи, однако стоимость украденного исполнительница не уточняла.