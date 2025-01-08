Певица Мадонна была замечена на публике с молодым возлюбленным после слухов о помолвке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 66-летнюю Мадонну и 28-летнего Акима Морриса 7 января в аэропорту в Нью-Йорке. Певица была одета в черную объемную стеганую куртку, пару шарфов, свитер с ромбовидным принтом, широкие брюки, ботинки и солнцезащитные очки. Спортсмен предпочел коричневый костюм, черный бомбер, ботинки и шапку. Возлюбленный артистки вез чемодан с сумкой, когда та шла рядом.

Недавно Мадонна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время празднования Нового года. На одном из кадров певица позировала вместе со своим бойфрендом Акимом Моррисом. Журналисты обратили внимание, что на руке знаменитости было надето золотое кольцо с бриллиантом. Исполнительница показывала украшение в камеру, а ее возлюбленный улыбался.

В ноябре издание Daily Mail писало, что Мадонна рассталась с бойфрендом Акимом Моррисом после нескольких месяцев отношений. Тогда журналисты утверждали, что певица бросила футболиста из-за ревности и возраста. Однако вскоре знаменитость стала вновь публиковать снимки со спортсменом.