Пока кто-то на каникулах ленится на диване с тарелкой оливье, Алена Водонаева занимается здоровьем и доводит свою внешность до совершенства.

Например, накануне ведущая посвятила целый день стоматологии. И вот почему.

«А ваш админ сегодня с 12:00 до 22:00 жила в стоматологии. У меня сточены все нижние зубы, пока поставили временные накладки. Перерыв на неделю и приступаем к верхнему ряду. Даже не верится, что уже этой зимой у меня будут виниры», — написала Алена в личном Telegram-канале. Она подчеркнула важность этих врачебных манипуляций. «Я шла к этому три года. Два из которых 24/7 носила элайнеры», — призналась Водонаева.

Ранее Алена Водонаева решилась на процедуру, которую делает Хейли Бибер, чтобы никогда не стареть.