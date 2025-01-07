Стало известно о недвижимости Ротару в Москве

Значит ли это, что певица вновь собирается приехать в Россию?

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София Ротару уехала из России примерно 2 года назад. Сейчас она живет в Италии вместе со своим сыном и его супругой. Однако здесь у нее осталась недвижимость: большая квартира на Зоологической улице. Несколько месяцев назад в сети появилась информация, что певица решила продать свой дом. Однако риэлтор Анастасия Бенина рассказала “POPCAKE”, что артистка не собирается избавиться от недвижимости.

“София Михайловна не стала продавать свою трехкомнатную квартиру. Более того, она оплачивает коммунальные платежи. Недвижимость продолжает оставаться в собственности певицы”, — сообщила Бенина представителю “POPCAKE”.

Кроме того, риэлтор раскрыла, сколько стоит шикарные апартаменты в центре столицы: ее стоимость составляет 80 миллионов рублей. Анастасия считает возвращение артистки в Россию вполне вероятным, ведь в противном случае она давно продала бы квартиру.

“Возможно, певица в будущем вернется в Москву”, — говорит специалист.

Напомним, что примерно месяц назад появилась информация о продаже квартиры. В сети даже опубликовали фотографии жилища Ротару. Дом певицы находится на третьем этаже 15-этажного здания, которое построили в 1997 году. Его площадь составляла почти 125 квадратных метров. В квартиру входят три спальные комнаты, две ванные, лоджия и большая кухня со столовой. По данным издания “Комсомольская правда” квартира продавалась за 65 миллиона рублей. Пока неизвестно, действительно ли собиралась София Михайловна продавать апартаменты, а затем передумала, или новость о продаже изначально оказалась неверной.