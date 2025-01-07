Cкандал с Деми Мур набирает обороты

В Сети произошел переполох.

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Деми Мур стала триумфаторшей церемонии «Золотой глобус». Впервые за свою карьеру актриса получила данную награду за лучшую женскую роль. Престижную премию Деми обеспечил ее перформанс в нашумевшем боди-хорроре «Субстанция».

Однако на церемонии произошел спорный момент с участием 62-летней звезды, после которого общественность обрушилась на актрису с критикой. В Сети завирусилось видео с «Золотого глобуса», на котором Деми Мур общается с коллегами, сидящими за столом. Она уделила время Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе, а вот его герлфренд Кайли Дженнер артистка проигнорировала.

Хотя та смотрела на звезду глазами, полными восхищения. Как считают многие интернет-пользователи, Мур это сделала намеренно и демонстративно. Спорный ролик опубликован в издании Daily Mail. Вот что пишут сторонники Кайли: «Как Деми ее проигнорировала… Просто кринж», «О, на это больно смотреть», «Какое высокомерие». Хейт распространился по Интернету и дошел до семейства Деми Мур. Дочь актрисы Таллула поспешила заступиться за мать.

«Не было никакого пренебрежения. Если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы полностью дала ей время и пространство», — написала Уиллис в своем блоге.

У Мур помимо дочери нашлось немало сторонников.