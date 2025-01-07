Седокова перед гибелью Тиммы нанимала детектива

Певица Анна Седокова в 2024 году нанимала детектива для подтверждения измен ее бывшего мужа и баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала журналистам светская львица Алена Кравец. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что 17 декабря тело 32-летнего спортсмена было найдено в центре Москвы. 3 января 2025 года следственный комитет в Латвии возбудил дело по факту его смерти.

«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что ее отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива. Чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене», — разъяснила Кравец.

Ранее сообщалось, что организаторы модной премии в Москве прилюдно выгнали с мероприятия Алену Кравец. Это было обусловлено излишней «открытостью» тела актрисы.