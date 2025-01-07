Раскрыта стоимость отдыха Кудрявцевой в Дубае

Российская телеведущая Лера Кудрявцева остановилась в роскошном отеле Дубая, ночь в котором обойдется от 200 тысяч рублей. Стоимость отдыха знаменитости раскрыл портал «Страсти».

По данным источника, W Dubai — Mina Seyahi расположен на первой линии, на его территории есть закрытый пляж, спа-центр, рестораны и лаунж-бар. Кудрявцева поехала на отдых с мужем и ребенком — самый бюджетный вариант отдыха на троих в этом месте составит примерно 1,4 миллиона рублей за неделю.

Телеведущая прилетела в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) накануне Нового года, чтобы принять участие в праздничном концерте с российскими звездами.

В конце декабря стало известно, что Кудрявцева попала в черный список неплательщиков за капитальный ремонт элитного жилищного комплекса на Красной Пресне, в котором у нее есть квартира. Она задолжала коммунальным службам десятки тысяч рублей.