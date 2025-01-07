СМИ сообщили об ограблении квартиры Юлии Паршуты

Квартиру экс-участницы «Фабрики звезд» Юлии Паршуты ограбили, пока певицы не было дома на новогодних каникулах. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

По данным собеседника РЕН ТВ, преступники проникли в московскую квартиру Паршуты, подобрав ключ. Они вскрыли сейф певицы и похитили из него украшения и деньги. Точная сумма ущерба устанавливается.

Ранее СМИ сообщали об ограблении квартиры народной артистки России Юлии Рутберг. Преступник взломал замок в квартире и похитил деньги и драгоценности актрисы.

Сообщалось, что ущерб составил несколько миллионов рублей. Спустя примерно сутки был задержан подозреваемый - 37-летний мужчина. В ноябре 2024-го его приговорили к двум годам лишения свободы.