Оконфузилась на весь Интернет: Ивлеева перепутала Рождество с Пасхой

Настя Ивлеева поздравила своих подписчиков с Рождеством, однако перепутала этот праздник с другим. В своем телеграме блогерша опубликовала два поста, в одном из которых она написала «С Рождеством Христовым!», а во втором — «Христос Воскресе!».

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Подписчики, конечно же, не оставили это без внимания и посмеялись над конфузом Ивлеевой. Настя вскоре удалила вторую публикацию, но Интернет, как известно, все помнит. Пасхальное поздравление моментально разлетелось по Сети и стало объектом шуток.

«Не уверен — не пиши! Поспешишь — людей насмешишь! Наська, не развивайся!», «Не сдавайся, позорься до конца», «Она просто заранее поздравила всех с Пасхой, что накинулись», «А на похоронах вместо 'соболезную» скажет «поздравляю», — написали интернет-пользователи.

Журналистка Алена Жигалова также решила прокомментировать конфуз Ивлеевой. 'Для тех, кто только недавно приобщился, напоминаем: Пасха будет только в апреле», — написала Алена в своем телеграм-канале.

Впрочем, не все поверили то, что Настя действительно перепутала праздники. Некоторые пользователи Сети не исключают, что блогерша сделала это намеренно, чтобы привлечь к себе внимание и разжечь дискуссии вокруг своей персоны.