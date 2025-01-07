После того как Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* уехали из родины, их решение обсуждали очень многие. Некоторые с пониманием относились к артистам, другие же осуждали. На эту тему поговорила и Надежда Бабкина. Во время интервью она вспомнила про один очень интересный случай, который произошел за два месяца до их переезда. Певица рассказывает, что они вместе с юмористом участвовали на какой-то передаче.

Там присутствовали и профессиональные астрологи. Максим подошел к одной из них, попросив сделать астрологический расклад и рассказать про его будущее.

“У вас будут изменения. У вас нарисована другая страна. Куда-то вы надолго уедете. У вас будет там свой дом. Вы переедете туда всей семьей”, — передает слова звездочета Бабкина.

По словам артистки, это привело Галкина в ярость: он стал возражать, что такого никогда не случится. Но спустя два месяца пророчество астролога сбылось: они с семьей переехали и больше не планируют возвращаться в Россию. Также Бабкина отметила, что Пугачева с Галкиным держали это в тайне и никому не рассказывали о своем намерении. Однажды в феврале одна из подруг народной артистки решила ее проведать. Но когда она постучалась в их дверь, звездной пары там не оказалось.

“Домработница говорит, что они уехали ночью”, — отмечает Надежда Георгиевна, намекая, что Алла и Максим просто сбежали, испугавшись честно рассказать об этом даже самым близким.

В итоге они перестали общаться со многими своими друзьями. Некоторые сами отвернулись от пары, а с другими артисты просто разорвали все связи. Сейчас супруги живут на Кипре: их часто видят на пеших прогулках и разных мероприятиях.

* признан иностранным агентом на территории РФ