Лайма Вайкуле призвала Россию подражать США

Россия вместо того, чтобы подражать США и стремиться к их уровню жизни, катится в «дикость», заявила певица Лайма Вайкуле. Об этом пишет портал «Страсти» со ссылкой на источник.

Исполнительница рассказала, что много лет назад поехала в США. Она добавила, что большая работа ее не пугала.

«Искусственные улыбки поначалу меня раздражали. Потом я поняла, что это правильно, и влюбилась в это. Но поначалу мы туда попали как дикие животные: боялись всего! И очень страшно, что сегодняшняя Россия, вместо того чтобы приближаться к тому уровню понимания жизни, катится обратно в эту дикость», — отметила артистка.

Вместе с тем, пояснила Вайкуле, тогда она не решилась разорвать связи со страной и полностью переехать в Соединенные Штаты.

Вайкуле спустя год объяснила слова про «кормилицу СССР»

Ранее сообщалось, что певицу исключили из числа участников Laimalux Rus — компании, которую артистка открыла в начале 2000-х годов вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым.