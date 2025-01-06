Певица Лайма Вайкуле заявила, что Россия вместо того, чтобы подражать Америке и стремиться к ее уровню жизни, катится в «дикость». Отрывок с речью уехавшей из РФ звезды публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В интервью исполнительница рассказала о работе в США. Она призналась, что большая работа ее не пугала и назвала происходящее с ней в то время «огромной школой». По словам Лаймы, там у людей был совсем другой менталитет.

«Я не понимала, чего они хотят, и эти искусственные улыбки поначалу меня раздражали. Потом я поняла, что это правильно, и влюбилась в это. Но поначалу мы туда попали как дикие животные: боялись всего! И очень страшно, что сегодняшняя Россия, вместо того чтобы приближаться к тому уровню понимания жизни, катится обратно в эту дикость», – заявила певица.

Вайкуле вспоминала, что ей предлагали переехать в Америку, но ее это тогда испугало.

Ранее мы писали о том, что уехавшая в Латвию певица Лайма Вайкуле лишилась последнего дохода в России. Суд исключил ее из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которая до сих пор приносила доход критикующей страну артистке.