Телеведущая и блогерша Маша Малиновская в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла, что имеет налоговые задолженности за ЖКУ.

Малиновская показала скриншот, в котором видно, что у нее нет долгов ни перед ЖКХ, ни перед Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов.

«Пишу вас прямо с теплотрассы и спешу сообщить, что приставы могут спокойно праздновать сочельник и Рождество. Счетов на оплату у меня нет!» — заявила блогерша.

5 января Telegram-канал Mash сообщил, что московские приставы якобы разыскивают Малиновскую. По заявлению издания, у Малиновской накопился долг перед АО «Мосэнергосбыт» в 125 тысяч рублей за жилплощадь и коммунальные услуги. Как утверждал Mash, у знаменитости нет официального жилья, имущества и денег на счетах.

Малиновская увидела в сообщении Mash противоречие. Телеведущая спросила, как она может иметь долг по коммунальным услугам, если, по утверждению издания, у нее нет жилья. Она отметила, что редакция могла ей позвонить или написать в социальных сетях.

Блогерша высмеяла слухи, что бездомная. Она в шутку попросила поклонников пожертвовать ей денег «на палку колбасы» для ее собак Булки и Брунгильды.