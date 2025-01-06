Сменившая имидж Волочкова собирается уехать из России

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что на время уезжает из России. Сменившая имидж звезда призналась, что снова отправится на Мальдивы. Эти острова она считает своей дачей. Она рассказала об этом в беседе с mk.ru.

© Passion.ru

Бывшая танцовщица Большого театра планирует на днях улететь в отпуск. Она проведет на Мальдивах около двух недель. Она бывает там несколько раз в год и считает своим самым любимым местом для путешествия.

«Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения (20-го января – авт.) возвращаюсь в Москву и праздную. В этом году будет также», – поделилась Анастасия.

Волочкова уверяет, что только на Мальдивах может полностью расслабиться и восстановить силы. В этот раз она хочет побыть в райском местечке до 17 января, а после у нее запланированы выступления.

«Я настолько одержима своей работой, что долго отдыхать не могу», – призналась женщина.

Недавно знаменитость удивила фанатов неожиданной сменой имиджа. На мероприятиях она появлялась с длинными волосами. Звезда не скрывает, что это парик.

«Мне теперь перед каким-то мероприятием не нужно делать укладку: парик надела и уже готова. Хотя, конечно, к ним непросто привыкать. Я до сих пор не смогла это сделать. Но людям нравится», – добавила артистка.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита уехала из России с известным мужчиной и раскрыла его личность.