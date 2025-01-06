Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что берется за любые подработки после отъезда из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Тюленев признался, что его семья находится в критической ситуации – у них практически не осталось денег. Поэтому мужчина начал подрабатывать грузчиком и разнорабочим. Он объяснил, что сложно найти хорошую работу за границей без знания языка.

Как отметил Тюленев, он и его семья до сих пор боятся возвращаться в Россию и скрывают свое местоположение.

15 сентября неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад. 18 сентября сообщалось, что Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома.

Стало известно о грозящем Милохину штрафе за неявку в военкомат

В октябре Тюленев снизил цену на дом на несколько миллионов рублей. Он продает недвижимость за 11,9 миллиона рублей вместо изначальных 15 миллионов рублей. Причиной этому стало полное отсутствие спроса на участок.