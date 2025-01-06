Мария Машкова давненько пересекла границу своей страны и отправилась на поиски счастья в Америку. Ну а в связи с рубежной датой Нового года решила подвести итоги своих странствий и скитаний, не став скрывать, что ее моральное состояние могло быть и лучше. Но реальность такова, что эмиграция – это совсем нелегкий путь, в котором человеку приходится практически делить сердце надвое: на прожитую жизнь в одной стране с родными устоями и на новую, еще неизведанную.

По словам девушки, она уже свыклась с той мыслью, что ее дом теперь находится вовсе не в России. Очень важно для нее и то, что при переезде девушке удалось сохранить свою профессию, которая для нее является не просто работой, а любимым делом. Но как бы удачно все не складывалось, воспоминания продолжают приходить и терзать. Мысли о том, как сейчас чувствуют себя члены семьи дома и удастся ли увидеться с ними еще хотя бы раз в жизни, поговорив по душам, а не скандаля, не дают девушке покоя.

“Я скучаю по бабушке, дедушке и нескольким близким оставшимся в России друзьям. Мне иногда снится Москва, Питер и снег авиагородка Толмачево, но наяву меня теперь окружают пальмы. Я скучаю по себе московско-беззаботной и ролям даже в самых дурацких сериалах”, — делится она своими эмоциями.

Хотя, надо признать, что в случае актрисы эмиграция выдалась не такой сложной. Во-первых, она путешествует вместе с мужем, который тоже нашел себя в творчестве и умело строит карьеру в новой стране. Во-вторых, мать девушки тоже живет в США. Она, к слову, уже бывалый путешественник. Знает эту страну с 2015 года, поэтому с легкостью может подсказать дочке, как выживать в государстве и улучшить свою жизнь там до уровня “комфорт”.

Ну а что же Владимир Машков? Большой патриот своей страны скоро продемонстрирует свою работу в историческом фильме “В списках не значился”. Правда, зрителю потребуется немного подождать, ведь выход картины будет намечен на май. Военный фильм станет достойным подарком публике к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.