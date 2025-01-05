Жена Петросяна опубликовала фото квартиры в Санкт-Петербурге

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото квартиры в Санкт-Петербурге. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Татьяна Брухунова показала сына Вагана в новогоднем интерьере. Квартира выполнена в классическом стиле. В центре зала она поставила елку с гирляндой, а на стенах расположила картины и фотографии, а также винтажные тарелки.

В ноябре Татьяна Брухунова опубликовала в личном блоге кадры в розовом платье с рукавами-фонариками и отделкой из кружева. Жене Евгения Петросяна сделали легкий макияж и укладку с локонами. Образ завершил голубой бант на голове. Поклонников восхитил наряд блогерши.

Татьяна Брухунова стала пятой супругой юмориста, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. 13 марта 2024 года жена юмориста рассекретила пополнение в семье. У супругов появилась дочь Матильда.