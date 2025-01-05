СМИ: приставы разыскивают «бездомную» Машу Малиновскую из-за долга

Московские приставы разыскивают «бездомную» телеведущую Машу Малиновскую из-за долга по коммунальным платежам, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, у звезды нет официального жилья, имущества и денег на счетах, но есть долги за жилплощадь и электричество в размере 125 тыс. рублей.

За четыре года поисков приставам и специалистам АО «Мосэнергосбыт» не удалось найти какие-либо активы звезды, они рассылают официальные документы по адресам, по которым Малиновская не прописана и не живет.

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На фоне этого, «приставам ничего не остаётся, кроме как списывать деньги с пустых счетов Малиновской», отметили журналисты.