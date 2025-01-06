Бывший муж Бритни Спирс высказался о браке с поп-дивой

Брак Бритни Спирс и Сэма Асгари хотя и продлился совсем недолго, дал свои плоды, и еще какие. Отношения и громкий развод с поп-дивой дали бывшему фитнес-тренеру карьерный толчок, и совсем скоро он сыграет главную роль в сериале.

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Неудивительно, что даже после скандального расставания Сэм продолжает заботиться о бывшей жене — за такую популярность благодарить ее придется еще долго. Впрочем, сам он говорит, что до сих пор минимально поддерживает Бритни, поскольку до сих пор считает себя ее партнером.

«Я просто желаю ей всего самого наилучшего», — отвечает он. «Я думаю, что самое главное в партнере — быть рядом друг с другом, несмотря ни на что», — заявил он в недавнем разговоре с Page Six.

А следом добавил весьма неоднозначно, что брак со Спирс стал для него едва ли не школой жизни. К счастью, эти знания, полученные в суровых отношениях, Сэм теперь умело может применить на съемках сериала, в котором по сюжету никому нельзя доверять и все на тебя охотятся. Ни на что не намекаем, но, кажется, Бритни этот проект подошел бы куда больше.