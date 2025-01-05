Первая жена баскетболиста Яниса Тиммы разоблачила Седокову

Первая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша рассказала, как певица Анна Седокова отдалила ее экс-супруга от родных. Как сообщает «КП», после начала отношений с исполнительницей спортсмен стал реже общаться с ребенком, а к бывшей стал проявлять агрессию.

По словам Оши, ее «отрезали», из-за чего ей оставалось лишь смотреть, как разваливалась жизнь Тиммы. При этом женщина очень много знает об отношениях экс-супруга со звездой.

«Через что он прошел… Пройти через то, что прошла я, книгу можно было бы написать… Я никогда не делилась всем этим, потому что что бы это изменило? В конце истории мы с ребенком стояли у гроба», — добавила Оша.

Разоблачительные публикации о Седоковой пишет и близкий друг Тиммы Марк Пугачев. Он вспомнил историю, как мать баскетболиста приехала в Майами, чтобы навестить сына и невестку, но певица настояла, чтобы женщина жила в отеле.

В отношениях Седоковой с погибшим бывшим мужем раскрыт неожиданный факт

«А как при любом проявлении любви к сыну и матери ты манипулировала и закатывала истерики, мол, Янис ты их любишь больше, чем меня?» — добавил Пугачев.

Друг погибшего также обвинил Седокову в том, что она разорила спортсмена. Исполнительница якобы отобрала у Тиммы недвижимость, а также оставила без денег его сына и родителей.

Напомним, что тело Тиммы обнаружили в ночь на 17 декабря в московской гостинице на улице Сергея Макеева. Рядом с трупом находился телефон, на экране которого спортсмен оставил послание с просьбой позвонить экс-супруге Седоковой. Суд расторг их брак незадолго до этого, 9 декабря.

Баскетболиста похоронили в Риге 27 декабря. 4 января Пугачев заявлял, что в Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы.